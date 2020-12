Trasa Tour de Pologne 2021 zostanie gruntownie przebudowana. Jak poinformował Czesław Lang, impreza rozpocznie się blisko naszej wschodniej granicy, a peleton odwiedzi między innymi Bieszczady.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Groźny wypadek na finiszu wyścigu w Belgii. Wideo © 2020 Associated Press

Tour de Pologne, od lat należący do grona najważniejszych wyścigów świata przez kilka ostatnich lat pochwalić mógł się niemal niezmienną trasą. Peleton gościł wyłącznie w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, co wielokrotnie spotykało się z krytyką ze strony kibiców. Lang miał jednak związane ręce - miasta współpracujące z wyścigiem wiążą się z nim długoletnimi umowami, przez co trudno jest dokonywać zmian rok po roku.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

To stanie się jednak w sezonie 2021. Jak poinformował nasz medalista olimpijski z Moskwy, wyścig wyruszy na wschód i to właśnie tam się rozpocznie. - Lubelszczyzna, Podkarpacie, Bieszczady, a potem przez góry na Śląsk - powiedział dodając, że impreza zakończy się w Krakowie.



Co to oznacza? Z pewnością wyścig stanie się bardziej wymagający, gdyż przejazd "przez góry" oznacza między innymi pokonywanie krótkich, lecz wymagających podjazdów polsko-słowackiego pogranicza. Można się też spodziewać, iż mniej będzie etapów dedykowanych specjalistom od sprintu, a urozmaicona trasa sprzyjać będzie atakom i akcjom zaczepnym.



Przyszłoroczna edycja Tour de Pologne odbędzie się w dniach 9-15 sierpnia.



TC



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!