Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM) uważana jest za jedną z faworytek niedzielnego Liege-Bastogne-Liege. Polka nie ukrywa, że wydłużona i znacznie trudniejsza trasa oznaczać będzie względem poprzednich edycji zupełnie inną rywalizację.

Kobiety podczas belgijskiego wyścigu pokonają łącznie 140 kilometrów i dwa nowe podjazdy. Zmiany na trasie, według zawodniczki z Ochotnicy Górnej mogą sprawić, że rywalizacja "eksploduje" stosunkowo wcześnie.

- Zmieni się dynamika wyścigu. Kiedy pojawia się coś nowego, zawodniczki zawsze podchodzą do walki z większą uwagą. To daje szansę, by uczynić wyścig tak trudnym, jak to tylko możliwe - mówiła Niewiadoma. Jak dodała, trasa sprzyja akcjom zaczepnym i selekcji wśród faworytek.



- Drużyny na pewno będą bardzo czujne i spróbują wykonywać taki manewr - oceniła.



Niewiadoma startowała w Liege - Bastogne - Liege czterokrotnie. Najwyżej - na trzeciej pozycji - była w 2017 roku. Ubiegłoroczne zmagania zakończyła na 20. lokacie.



