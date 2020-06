​Kanstancin Siucou został zdyskwalifikowany na cztery lata za stosowanie środków dopingowych - poinformowała we wtorek Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI). 37-letni Białorusin zakończył już karierę.

Podstawą nałożenia kary był pozytywny wynik testu antydopingowego z lipca 2018 roku, gdy w jego organizmie wykryto erytropoetynę (EPO) zewnątrzpochodną. Siucou jeździł wówczas w ekipie Bahrain-Merida i po zakończeniu sezonu nie odnowiono z nim kontraktu.

Wcześniej reprezentował barwy m.in. ekipy Sky (2012-15). Należał do cenionych pomocników, zaliczając starty w 17 wielkich tourach. Dołożył swoją cegiełkę m.in. w zwycięstwie Brytyjczyka Chrisa Froome’a w Tour de France w 2013 roku.

Indywidualnie największym sukcesem Białorusina był triumf etapowy w Giro d’Italia 2009. W ostatnim sezonie swoich startów (2018) wygrał wyścig etapowy Dookoła Chorwacji.

Zdjęcie Kanstancin Siucou / Getty Images

