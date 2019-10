Kamil Małecki, reprezentujący w tym sezonie barwy młodzieżowej drużyny CCC Development, podpisał roczny kontrakt z worldtourowym CCC Team - poinformował zespół. Będzie piątym polskim kolarzem w ekipie startującej w prestiżowym cyklu wyścigów.

23-letni Małecki od pięciu lat związany jest z ekipami "pomarańczowych". W kończącym się sezonie 2019 wygrał etap i klasyfikację generalną wyścigu CCC Tour - Grody Piastowskie i zwyciężył w Bałtyk - Karkonosze Tour.

"Kamil Małecki zaimponował w tym roku w kilku mniejszych wyścigach jako kolarz CCC Development Team i ma też kilkuletnie doświadczenie w ekipie prokontynentalnej, więc wierzymy, że jest gotowy, by zaprezentować się w WorldTour w barwach CCC Team. Kamil będzie miał możliwość uczenia się od naszych najbardziej doświadczonych zawodników, co pozwoli mu jeszcze bardziej się rozwinąć" - tłumaczy dyrektor generalny CCC Team, Jim Ochowicz.

"Poza zwycięstwami na etapach i w generalce polskich wyścigów rangi 2.2, wliczając w to sponsorowany przez CCC, CCC Tour - Grody Piastowskie, Kamil pokazał też, że dobrze radzi sobie w wyścigach jednodniowych. W Volta Limburg był tuż za pierwszą dziesiątką i nie możemy się doczekać przyszłego sezonu, by zobaczyć, na co go stać" - dodał.

Sam zawodnik nie ukrywa satysfakcji z podpisania umowy.

"Bardzo się cieszę, że dołączam do CCC Team i że będę mógł się ścigać na poziomie WorldTour. To dla mnie spełnienie marzeń oraz ogromne wyróżnienie. Jestem bardzo dumny, że będę reprezentował pierwszą polską drużynę WorldTour i ciężko mi w słowach opisać, jakie to uczucie dojść do tego momentu w karierze. W przyszłym roku chciałbym robić dalsze postępy jako kolarz" - powiedział.



Małecki oraz aktualny mistrz Polski Michał Paluta (również dołączy do ekipy z CCC Development Team) będą kolejnymi z Polaków, obok Łukasza Wiśniowskiego, Kamila Gradka i Szymona Sajnoka, którzy znajdą się w składzie CCC Team na sezon 2020.