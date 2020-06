Jim Ochowicz, menedżer polskiej grupy zawodowej CCC, zapowiedział, że jeszcze przed startem Tour de France powinna być znana nowa nazwa sponsora zespołu. Polska marka obuwnicza wycofuje się z projektu wraz z końcem sezonu.

- Nie wiem, czy tak się stanie, ale jestem optymistą - powiedział Amerykanin na spotkaniu z zagranicznymi mediami. - Biznes przeżywa kryzys, ale oferuje również w takich sytuacjach nowe możliwości. Różne firmy szukają nowych rozwiązań. Kolarstwo jest branżą kojarzoną ze zdrowiem. Na całym świecie mamy boom w rowerowym biznesie i to jest dobre dla sportu i dla mnie kiedy rozmawiam ze sponsorami. Podoba im się historia kolarstwa, to, co daje dla zdrowia, jako doskonały środek transportu. To dobra sytuacja dla kolarstwa i dla nas, którzy chcemy działać w tym sporcie - dodał.

Ochowicz jest właścicielem firmy Continuum Sports do której należy licencja CCC. Amerykanin jest najważniejsza osobą w drużynie i od lat decyduje o jej przyszłości. To właśnie z nim Dariusz Miłek, wówczas prezes CCC, podpisał w 2018 roku umowę, gdy ze sponsoringu rezygnowała marka BMC.

Polski biznesmen z Dolnego Śląska z powodu kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią został zmuszony zrezygnować ze sponsorowania grupy zawodowej World Tour. Szuka oszczędności, a wydatki na zespół kolarski na tym poziomie to co najmniej 10 milionów euro rocznie. W marcu zwolnił kilku pracowników grupy, a pensje kolarzy zostały drastycznie obcięte. Grupa pod nazwą polskiej firmy będzie działać do końca roku tylko z powodów zobowiązań finansowych i wizerunkowych.