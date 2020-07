Israel Start-Up Nation nie ukrywa swojego zainteresowania Chrisem Froomem. Brytyjski kolarz szosowy miał odejść z Teamu Ineos, kusząc się na intratną propozycję izraelskiego milionera. - Rozmawiamy z jednymi z najlepszych zawodników na świecie – powiedział Ron Baron, współwłaściciel zespołu.

Jeśli któryś z najlepszych zespołów kolarskich oszczędził kryzys, jest nim z pewnością Israel Start-Up Nation, który zamiast się kurczyć, szukając oszczędności, chce poszerzyć się o nowe twarze.

Ron Baron - współwłaściciel kolarskiej grupy, przyznał, że spodziewa się wzrostu budżetu w następnym roku, a aktualnie prowadzone są rozmowy "z jednymi z najlepszych zawodników na świecie".

Tymczasem umowa Chrisa Frooma z Teamem Ineos wygasa w tym roku. Kolarz zdecydował się jednak na pozostanie ze swoim dotychczasowym zespołem do końca trwania kontraktu. Israel Start-Up Nation ma zamiar jednak stale zwiększać swoją siłę również w przyszłym roku, więc plotki nie ucichły.

"Wszystko, co mogę teraz powiedzieć, to to, że wielu świetnych kolarzy chce przejść do naszego zespołu i chcielibyśmy mieć wśród nas niektórych z nich" - powiedział Baron w rozmowie z portalem cyclingnews.com.