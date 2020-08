Remco Evenepoel spadł z wiaduktu na trasie sobotniego etapu Il Lombardia. Kolarz został momentalnie przetransportowany do szpitala i po dokładniejszych badaniach potwierdził się najgorszy scenariusz - doszło do złamań.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Lang podsumowuje Tour de Pologne. Wideo INTERIA.TV

Informację o stanie zdrowia kolarza podał jego team Deceuninck-Quick Step. Kolarz wypadł z trasy, uderzył w krawężnik i po chwili spadł z wiaduktu. Belg był cały czas przytomny.



- Po założeniu ochronnego stabilizatora szyi i przewiezieniu karetką pogotowia do szpitala w Como, Remco był cały czas przytomny. Później przeszedł serię badań. Niestety, prześwietlenie wykazało złamanie miednicy i uszkodzenie prawego płuca - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.



Dla 20-latka oznacza to koniec obecnego sezonu. Klub poinformował również, że pozostanie on w szpitalu do momentu odlotu. Dalsze aktualizację o jego stanie zdrowia pojawią się jutro.

Reklama

Evenepoel wygrał tegoroczne Tour de Pologne i był jednym z faworytów do wygrania Il Lombardia.



Zobacz więcej informacji o kolarstwie



PA