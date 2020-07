Brytyjska grupa kolarska Team Ineos podczas tegorocznego Tour de France będzie nazywała się Team Ineos Grenadier. W zespole jeździ dwóch polskich zawodników Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Egan Bernal przywitany przez Kolumbijczyków. Wideo © 2019 Associated Press

Drugi człon nazwy nawiązuje do marki samochodu terenowego Ineos Grenadier. Auto nie jest jeszcze dostępne, znajduje się w stadium projektowym. Wyglądem ma nawiązywać do Land Rovera Defendera. Samochód będzie miał silnik BMW. Właścicielem marki jest Ineos Automotive Ltd.

Reklama

Produkcja Grenadiera ma ruszyć w 2021 roku w należącej dotychczas do Daimlera francuskich fabryk. Odkupił ją jeden z najbogatszych Brytyjczyków, właściciel grupy kolarskiej Ineos, ale także klubów piłkarskich Nice i Lausanne Sports, Jim Ratcliffe.

Tour de France rozpocznie się 29 sierpnia w Nicei i zakończy 20 września w Paryżu. Nie jest jeszcze znany skład grupy Ineos. W zespole jeździ trzech zwycięzców tego wyścigu - Chris Froome, Geraint Thomas i Egan Bernal (wygrał w ubiegłym roku). Froome po tym sezonie odchodzi z zespołu. W wygrywaniu Tour de France w ostatnich latach pomagał im Michał Kwiatkowski. Prawdopodobnie w tej roli pojedzie również w tym roku.



ok