Trening rowerowy często wiąże się ze sporym ryzykiem. Przekonał się o tym były hiszpański kolarz szosowy, który tym razem postanowił sprawdzić swoje umiejętności na rowerze górskim. Joaquim Rodriguez zaliczył groźny upadek, który skończył się złamaniami.

Joaquim Rodriguez może mówić o sporym szczęściu. Paskudnie wyglądający upadek na rowerze górskim kosztował go jedynie kilkoma urazami.

Utytułowany hiszpański kolarz szosowy upadł w parku rowerowym w Andorze Vallnord po tym, jak nie zdołał opanować swojego roweru.

Dzień, który miał być miło spędzonym czasem ze znajomymi, zakończył się przez to w szpitalu, zaś sam wypadek wyglądał na potwornie bolesny.

"W dwóch rękach mam trzy połamane kości i dużo siniaków. Trudno będzie mi odpowiedzieć wszystkim, którzy byli mną zainteresowani" - napisał na Instagramie dwukrotny medalista mistrzostw świata.

Rodrigueza nie złamał ani wypadek, ani kontuzja, która jest jego skutkiem. Kolarz napisał, że gdy tylko wróci do pełni sił, znów pojawi się w tym samym miejscu, aby spróbować jazdy po feralnym stoku.

Joaquim Rodriguez pożegnał się z zawodowym kolarstwem przed czterema laty. 41-latek jest zdobywcą dwóch medali mistrzostw świata ze startu wspólnego. Na jego koncie są też trzy tytuły zwycięzcy UCI World Tour. Jako zawodowiec był jednym z czołowych kolarzy świata, plasując się w czołówce największych wyścigów.

