Andrea Vendrame (AG2R Citroen) wygrał po ucieczce czwartkowy, 12. etap Giro d'Italia. Bardzo poważny upadek w pierwszej fazie rywalizacji zaliczył były lider wyścigu, Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Niewinny błąd kolarza Michaela Schaera kosztował bardzo wiele. Został zdyskwalifikowany. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Po bardzo trudnym, szutrowym etapie numer 11, kolarze nie mieli zbyt wiele czasu na złapanie oddechu. Do pokonania peleton miał 212 kilometrów i ponad 4000 metrów przewyższenia. Wydawało się, że po "fajerwerkach", jakie zafundowała nam czołówka klasyfikacji generalnej w środę, tym razem pierwsze skrzypce grać będzie ucieczka.

Reklama

Przewidywania te sprawdziły się co do joty. O triumf walczyła liczna, 15-osobowa ucieczka, w której znalazł się m.in. jeden z największych przegranych wyścigu, George Bennett (Jumbo-Visma) czy lider klasyfikacji górskiej, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen). Ostatecznie z grupy najmocniejsza okazała się czwórka w składzie: Bennett, Andrea Vendrame (AG2R Citroen), Chris Hamilton (Team DSM) i Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), która 10 kilometrów od mety oderwała się od pozostałych śmiałków.



Ostatecznie na finiszu najlepszy okazał się Vendrame, który pokonał w sprincie Hamiltona. Bennett i Brambilla finiszowali z kilkusekundową stratą.



Bardzo groźny upadek w pierwszej fazie rywalizacji zaliczył Alessandro De Marchi. Włoch z Israel Start-Up Nation, który nosił koszulkę lidera tegorocznej edycji wyścigu upadł i został przetransportowany do szpitala. Badania wykazały u niego złamanie obojczyka, sześciu żeber oraz dwóch kręgów w odcinku piersiowym.

TC