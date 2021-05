Kolarze w czwartek mieli do pokonania 231 kilometrów - najwięcej w całej, tegorocznej edycji. Teren był w przeważającej części płaski, a dopiero w końcówce pojawić miało się kilka sztywnych podjazdów, które stanowiły znakomitą okazję do ataków. Wydawało się, że po środowej wojnie w górach i wyczerpującym etapie peleton odda w stu procentach inicjatywę ucieczce.

Tak też się stało, choć grupa lidera klasyfikacji punktowej, Petera Sagana - BORA-hansgrohe próbowała za wszelką cenę pacyfikować wszelkie próby odjazdów. Ostatecznie o etapowy skalp walczyła grupa 23 kolarzy, która razem pokonała blisko 200 kilometrów i dzielić zaczęła się dopiero w końcówce, na wspomnianych podjazdach. Jako pierwszy poważniejszy atak przypuścił Remi Cavagna (Deceuninck - Quick Step), który wypracował sobie nad współtowarzyszami około 30 sekund przewagi. Specjalista w jeździe indywidualnej na czas nie zdołał jednak przetrwać trudów finału. Podczas ostatniej wspinaczki został dogoniony przez Alberto Bettiola (EF Education - Nippo).



Włoch linię mety przeciął samotnie, wyprzedzając Simone Consonniego (Cofidis) oraz Nicolasa Roche'a (Team DSM). Dla 27-latka to jeden z największych sukcesów w karierze, po triumfie w Ronde van Vlaanderen 2019.



Co warte odnotowania, Bettiol dzień wcześniej, na górskim etapie do samego finału wspierał swojego lidera, Hugh Carty'ego, finiszując na 20. pozycji. Kilkanaście godzin później zaliczył popisową ucieczkę.



Peleton nie kłopotał się tego dnia zbytnio wydarzeniami na czele. W momencie, gdy Bettiol przecinał linię mety, tracił do niego niemal 20 minut.



