Kolarski Team INEOS ogłosił, że wśród ośmiu zawodników, którzy wystąpią na tegorocznej edycji Tour de France, zabraknie Chrisa Fromee’a. Czterokrotny zwycięzca tego kultowego wyścigu tym razem skupi się na przygotowaniach do hiszpańskiej Vuelty. - Myślę, że ludzie powinni pamiętać, że wracam po strasznej kraksie w zeszłym roku, w której złamałem wiele kości - powiedział Froome.

W czerwcu ubiegłego roku Chris Froome upadł podczas rekonesansu, łamiąc sobie żebra, kość udową, biodro i łokieć. "Mam szczęście, że w ogóle tutaj jestem i żyję" - mówił po wypadku.

Z miejsca zdarzenia do szpitala zabrał go helikopter, a następnie kolarz przeszedł sześciogodzinną operację.

Po niedawno zakończonym Criterium du dauphine było jasne, że czterokrotny zwycięzca Tour de France tym razem nie jest w takiej formie, by móc liczyć się w walce o zwycięstwo. Stało się już zresztą jasne, że ta edycja odbędzie się bez Froome’a w składzie. Brytyjczyk tym razem będzie przygotowywał się do wyścigu Vuelta a Espana, który ma odbyć się na przełomie października i listopada.

"To zdecydowanie zmiana dla mnie - przeniesienie sił z Tour de France na Vuelta a Espana. Myślę, że biorąc pod uwagę to, co przeszedłem przez ostatni rok, niesamowicie zregenerowałem się po wielkiej kraksie w zeszłym roku i jestem w bardzo szczęśliwej sytuacji, że mogę wracać do wyścigów już teraz" - oznajmił kolarz w oświadczeniu opublikowanym przez grupę INEOS.