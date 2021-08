"Witamy Filipa Maciejuka. Z przyjemnością ogłaszamy, że podpisaliśmy umowę z młodym polskim talentem, który dołączy do drużyny w sezonach 2022 i 2023" - napisała ekipa z Bahrajnu w mediach społecznościowych.

W ubiegłym miesiącu 21-letni Maciejuk wygrał trzyetapowy wyścig L'Etoile d'Or we Francji, zaliczany do Pucharu Narodów kolarzy do lat 23. Jest aktualnym wicemistrzem Polski elity w jeździe indywidualnej na czas. 17 czerwca w Chmielnie na Kaszubach przegrał tylko z utytułowanym Maciejem Bodnarem.

W 78. Tour de Pologne Maciejuk startuje w reprezentacji Polski.



