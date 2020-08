Pandemia koronawirusa wciąż wydaje się poważną przeszkodą dla wszelkich planów dotyczących organizacji wydarzeń sportowych na świecie. 20 września mają rozpocząć się mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Australijska federacja monitoruje sytuację, troszcząc się przede wszystkim o młodych zawodników, którzy nie mogą startować w zagranicznych zawodach.

Kalendarz kolarskich wydarzeń uległ znacznej modyfikacji z uwagi na pandemię koronawirusa. Rywalizacja wróciła już na szosy, ale mimo wszystko wciąż sytuacja wydaje się dynamiczna ze względu na obostrzenia i różne stadia pandemii w poszczególnych państwach.

W dniach 20-27 września mają odbyć się mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Na blisko miesiąc przez czempionatem w Szwajcarii, australijska federacja bacznie przygląda się temu, co dzieje się na świecie. Już teraz oświadczono, że rozważone zostanie wysłanie elitarnych sportowców już przebywających w Europie na przynajmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów. Pozwolić musi jednak na to globalna sytuacja we wrześniu.

Na ten moment Departament Spraw Zagranicznych i Handlu zabrania wyjazdów zagranicznych bez zezwolenia.