Kolarstwo. Etoile d'Or. Filip Maciejuk zwyciężył w wyścigu

Odbywający się we Francji wyścig dla kolarzy poniżej 23. roku życia to jedna z pięciu imprez Pucharu Narodów. 21-latek otworzył ją w znakomity sposób - zwyciężając na pierwszym etapie, podczas jazdy indywidualnej na czas. W poniedziałkowe popołudnie, na trasie drugiego odcinka obronił żółtą koszulkę.



Wszystko miało rozstrzygnąć się we wtorek, na liczącym ponad 180 kilometrów etapie. Ten zakończył się sprintem dużej grupy, w którym najszybszy okazał się reprezentant Francji, Paul Penhoet. Maciejuk kontrolował sytuację, przyjeżdżając w głównej grupie i na mecie mógł cieszyć się z wielkiego sukcesu.



Pochodzący z Puław zawodnik jeździ w barwach kontynentalnej drużyny Leopard Pro Cycling. W Etoile d'Or startował w barwach reprezentacji narodowej. Jego sukces cieszy tym bardziej, że po znakomitych wynikach w kategoriach juniorskich dwa ostatnie sezony w jego wykonaniu były nieco słabsze.



TC

