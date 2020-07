Kolarstwo. Egan Bernal: Najpierw muszę sprawdzić swoją formę

Grupa kolumbijskich sportowców, na czele ze zwycięzcą ubiegłorocznego Tour de France Eganem Bernalem, przyleciała specjalnym samolotem z Bogoty do Madrytu. "Najpierw muszę sprawdzić swoją formę" - powiedział młody kolarz ekipy Ineos.

Bernal nie ukrywał, że jego głównym celem jest powtórzeniu sukcesu we Francji. "Trenuję właśnie pod tym kątem. Nie mogę się już doczekać wyjazdu do Andory" - dodał 23-letni Kolumbijczyk, który w Pirenejach dołączy do ekipy Ineos, której zawodnikami są również Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś.

Przed Tour de France Bernal sprawdzi się w kilku wyścigach. Start "Wielkiej Pętli" ma nastąpić 29 sierpnia w Nicei.

Do stolicy Hiszpanii przyleciało łącznie 110 sportowców i trenerów z Kolumbii. Wśród nich byli inni znani kolarze: zwycięzca Giro d'Italia 2014 i Vuelta a Espana 2016 Nairo Quintana, Rigoberto Uran oraz Miguel Angel Lopez. Do Europy przybyli także szermierze, judocy, piłkarze, dwukrotna mistrzyni olimpijska w kolarstwie BMX Mariana Pajon, jak również trener piłkarskiej reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich Jorge Luis Pinto.

Przed podróżą wszyscy pasażerowie przeszli testy na obecność koronawirusa i w Hiszpanii nie będą musieli przechodzić kwarantanny.

Tymczasem w Kolumbii szybko rośnie liczba ofiar pandemii koronawirusa. Według oficjalnych danych wykryto ponad 197 tys. przypadków zakażeń oraz 6736 zgonów. Rząd zamknął granice i niektóre miasta (Bogota, Medellin), a liczba lotów pasażerskich drastycznie zmalała.