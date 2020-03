Nicolas Portal, dyrektor sportowy grupy Ineos, w której jeżdżą Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś, zmarł na atak serca - podała "La Gazzetta dello Sport". Francuski menedżer miał 40 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Pogrzeb Bjorga Lambrechta. Rodzina, przyjaciele i kibice pożegnali 22-letniego kolarza. Wideo © 2019 Associated Press

Portal był uważany za jednego z głównych architektów sukcesów grupy Sky, która w ubiegłym roku, po zmianie sponsora, zamieniła się w Ineos.



Reklama

Funkcję głównego dyrektora objął w 2013 roku i był wówczas najmłodszym dyrektorem w zawodowym peletonie. Od tego czasu cztery zwycięstwa w Tour de France odniósł Christopher Froome, raz wygrał Geraint Thomas, raz - w ubiegłym roku - Egan Bernal.

To właśnie francuski dyrektor ustalał skład i podział ról na francuski wyścig. On wyznaczał funkcję jednego z głównych pomocników liderów Michałowi Kwiatkowskiemu. Polak w emocjonalnym wpisie odniósł się do niespodziewanej śmierci swojego dyrektora. "Nie mogę w to uwierzyć, zawsze w wysokiej formie, zawsze pełen energii. Życie nie jest sprawiedliwe. Moje myśli są z jego Rodziną i przyjaciółmi. RIP Nico."

"Moje myśli są z żoną i dziećmi Nico. Był najmilszym i najszczęśliwszym człowiekiem jakiego znałem. Zawsze żył pełnią życia" - napisał czterokrotny zwycięzca Tour de France Chris Froome.



Przed podjęciem pracy w Sky Portal był kolarzem zawodowym. Ścigał się w zespołach AG2R, Caisse d’Epargne, gdzie jeździł m.in. z Alejandro Valverde i na koniec kaiery przeszedł do Sky. Zrezygnował z jazdy w peletonie ze względu na arytmię serca.

Grupa Ineos w oficjalnym komunikacie podała, że Francuz zmarł w swoim domu w Andorze. "RIP Nico - twój duch będzie z nami zawsze na trasach, a ty na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - pożegnała Portala strona oficjalna Team Ineos.





ok