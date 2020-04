- Kolarze nie jeżdżą (…). Firma musi się z tego wycofać po w miarę niskich kosztach - miał powiedzieć Dariusz Miłek, właściciel CCC podczas telekonferencji firmy. CCC sponsoruje aż trzy projekty kolarskie, w drużynie jeździ mistrz olimpijski Greg Van Avermaet.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. CCC Sprandi. Ile rowerów mieści się w ciężarówce jedynej polskiej kolarskiej grupy zawodowej? INTERIA.TV

CCC Team to pierwsza i jedyna polska grupa kolarska w World Tour. Sponsoruje ją notowana na warszawskiej GPW obuwnicza firma z Polkowic. Jej właścicielem jest były kolarz Dariusz Miłek, który od 20 lat sponsoruje polskie kolarstwo, wspierał m.in. Polski Związek Kolarski.

Reklama

Firma od dłuższego czasu przeżywa kłopoty finansowe, które się pogłębiły wraz z nadejściem pandemii koronawirusa. W czwartek odbyła się telekonferencja CCC z udziałem głównego udziałowca firmy. Miłek zapowiedział cięcie kosztów. W sprawie grupy kolarskiej padła deklaracja o "wycofaniu się firmy z tego po w miarę niskich kosztach."

To sytuacja do przewidzenia. Kolarze nie startują, a jeśli trenują, to w domach na trenażerach. W środę UCI wydała komunikat, że wszystkie wyścigi kolarskie zostały zawieszone do 1 czerwca. Oznacza to, że najprawdopodobniej nie odbędzie się Giro d'Italia. W zawieszeniu jest najważniejszy kolarski wyścig sezonu - Tour de France. Według planu ma się rozpocząć 26 czerwca w Nicei. Organizator wyścigu, potężna francuska firma ASO (Amaury Sport Organistation) nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji. Dyrektor Christian Preudhomme zapowiedział, że nie jest rozważane rozegranie tour bez udziału publiczności.

Grupy kolarskie nie mają więc okazji, by się zareklamować, co jest istotą ich działania. W tej chwili żyją w próżni. Do tej pory tylko jeden zespół - Bahrain-McLaren zdecydował się na obniżkę pensji zawodników - aż o 70 procent. Żaden sponsor nie zapowiedział jednak rezygnacji.

CCC może być pierwsza, ale to nie takie proste. Firma ma zobowiązania wobec kolarzy, pracowników obsługi. Licencja jest ważna na trzy sezony. CCC sponsoruje nie tylko grupę zawodową w World Tour, ale również zespół kobiet CCC-Liv i młodych zawodników - CCC Development. W barwach tych zespołów jeżdżą m.in.: mistrz olimpijski Greg Van Avermaet, multimedalistka olimpijska Marianne Vos, torowy mistrz świata z 2018 roku Szymon Sajnok, jeden z najlepszych sprinterów świata Mateo Trentin.

Olgierd Kwiatkowski

Zdjęcie Kolarze CCC na zgrupowaniu w Hiszpanii / CCC/Materiały prasowe / INTERIA.PL