Kolarstwo. Brat Egana Bernala już w Europie. "Gigantyczny talent"

Brat triumfatora Tour de France 2019, Egana Bernala - Ronald trafi do Europy, pod skrzydła słynącego z rozwoju młodych talentów Gianniego Savio. 15-latek jest, według zapewnień menedżera gigantycznym talentem.

Egan trafił w 2016 roku do zarządzanej przez Savio, włoskiej drużyny Androni Giocattoli, w której barwach spędził dwa sezony, pokazując jak dobrym może być w przyszłości zawodnikiem. Przed startem sezonu 2018 ręce po niego wyciągnęła ekipa Sky (obecnie Ineos), w barwach której występuje do tej pory. Z wielkimi sukcesami - na koncie ma między innymi zwycięstwo w Tour de France 2019.

Teraz śladem brata chce podążyć Ronald, którego domeną ma być nie jak w przypadku Egana jazda w górach, a sprinty. 15-latek trafił do Europy i aż do 18. roku życia opiekować się nim oraz dbać o rozwój talentu będzie Savio, który w swoim czasie zapewne zaoferuje mu także zawodowy kontrakt.



Menedżer jest zdania, że młodszy z braci Bernal jest wielkim talentem. - Musimy mieć go na oku. Będzie się przy nas rozwijać. Słyszałem o nim same dobre rzeczy - mówił.



Póki co Ronald będzie mógł rywalizować jedynie w wyścigach juniorów. W "dorosłym" peletonie na razie go nie zobaczymy.



(TC)



