Kolarstwo. Bałtyk-Karkonosze Tour - Rodenberg wygrał w Zbąszynku

Duńczyk Frederik Rodenberg z drużyny Uno-X wygrał etap otwierający wyścig kolarski Albertina Bałtyk-Karkonosze Tour, z Babimostu do Zbąszynka (128,5 km). Po finiszu z peletonu wyprzedził Alana Banaszka (Mazowsze Serce Polski) i Macieja Paterskiego (Wibatech Merx).

Taka sama jest kolejność w klasyfikacji generalnej, a obaj Polacy tracą do lidera cztery sekundy (Paterski zdobył bonifikatę na jednej z lotnych premii). Czwarte miejsce, ze stratą siedmiu sekund, zajmuje aktualny mistrz Polski elity Stanisław Aniołkowski (CCC Development Team).

Formalnie był to drugi etap imprezy, jednak pierwszy, z Kołobrzegu do Trzcianki, nie doszedł do skutku. Na starcie stanęło 112 zawodników z 20 ekip.

W sobotę kolarze pojadą z Kożuchowa do Lubania, a wyścig zakończy w niedzielę odcinek ze startem i metą w Piechowicach koło Jeleniej Góry.

