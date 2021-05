18-letni Ukrainiec, Andrii Ponomar znalazł się w składzie drużyny Androni Giocattoli na tegoroczną edycję Giro d'Italia. Jest najmłodszym uczestnikiem tego wyścigu od... 1930 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Niewinny błąd kolarza Michaela Schaera kosztował bardzo wiele. Został zdyskwalifikowany. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Pochodzący z Czernihowa zawodnik uznawany jest za bardzo duży talent. W 2019 roku wywalczył mistrzostwo Europy juniorów w wyścigu ze startu wspólnego, zaliczył też dublet w mistrzostwach kraju. Te wyniki dały mu angaż we włoskiej drużynie Franco Ballerini Due C. W jej barwach zanotował pięć kolejnych zwycięstw, co zaowocowało promocją do zawodowego peletonu.

Reklama

Po kolarza zgłosiła się znana z wyławiania talentów drużyna Androni Giocattoli, z której wywodzą się między innymi Egan Bernal - triumfator Tour de France 2019 czy Fausto Masnada, aktualnie zawodnik Deceuninck - Quick Step. Młodzian od razu został rzucony na głęboką wodę. Znalazł się w składzie drużyny na Giro d'Italia. W wieku 18 lat i 246 dni stał się najmłodszym uczestnikiem wyścigu od... 1930 roku. Wtedy to w imprezie wystąpił, w wieku 18 lat i 88 dni Fabio Battesini. Co ciekawe, zajął w tej imprezie 17. miejsce.



Ponomar także nie ogranicza się do bycia statystą. W poniedziałek uciekał na trasie wymagającego, deszczowego, czwartego etapu wyścigu.



TC