Kolarstwo. Amerykańska kolarka prześladowana z powodu koronawirusa

Po powrocie z igrzysk wojskowych z Wuhan jeden z dziennikarzy uznał ją za pacjenta zero. Hakerzy z całego świata zgotowali jej piekło. Dostawała śmiertelne pogróżki. - Dokonano na mnie i moim mężu egzekucji - powiedziała amerykańska kolarka Maatje Benassi.

Ma 52 lata i szczęśliwą rodzinę - męża, dwójkę dzieci. Służyła w US Air Force. Dziś jest rezerwistką armii amerykańskiej, pracuje w Fort Belovir w stanie Wirginia. Kolarstwo jest jej pasją. Specjalizuje się w jeździe indywidualnej na czas, nieźle finiszuje. Nie odniosła wiele sukcesów. Zajmowała odległe miejsca w lokalnych wyścigach.

Miała mieć chorobę, bo upadła na trasie

Kiedy wpisuje się dane Maatje Benassi w jakąkolwiek wyszukiwarkę, można się zdziwić natłokiem informacji na temat skromnej kolarki z amerykańskiej prowincji. Kilkaset, może kilka tysięcy wiadomości. Nazwisko Benassi nie jest jednak powiązane z kolarstwem, ze służbą ojczyźnie, ale z COVID-19. Ona sama za wszelką cenę wolałaby tych skojarzeń uniknąć. Nie o taką sławę jej chodziło.

W październiku wzięła udział w 7. Światowych Igrzyskach Wojskowych w Wuhan. 20 październiku wystartowała w wyścigu ze startu wspólnego, pięć okrążeń po blisko 16 km. Na ostatniej rundzie upadła. Podniosła się i mimo złamanego żebra dojechała do mety. Zajęła 30. miejsce na 31 startujących.

Upadek na trasie wyścigu kolarskiego stał się pretekstem do nieoczekiwanych oskarżeń. George Webb, youtuber nazywający siebie czasami dziennikarzem, uznał, że to nie było wcale przypadkowe wydarzenie. Benassi miała upaść, bo miała objawy koronawirusa. - Zwaliła się na ziemię nieoczekiwanie, w połowie wyścigu. Oddychała z trudem, a to są wszystko objawy koronawirusa - powiedział Webb.



Tłumaczył, że dzwonił też do szpitala w Fort Belovir. Otrzymał informację, że kolarka jest chora. Informację zaczął rozpowszechniać na swoim kanale, który ma ponad 100 tys. subskrybentów. Film z jego teorią, że Benassi jest pacjentem zero i miała już COVID-19 po powrocie z Wuhan, miał 27 milionów odsłon.

Argument dla chińskiego MSZ i Komunistycznej Partii Chin

Teoria youtubera stała się pożywką dla zwolenników spiskowej teorii dziejów, hejterów, szaleńców, polityków - głównie z Chin. To na tej podstawie rzecznik prasowy chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zhao Lijian oskarżył Amerykanów, że to żołnierze armii amerykańskiej uczestniczący w igrzyskach wojskowych w Wuhan przywieźli wirusa do Chin.



- Jest całkiem możliwe, że to armia amerykańska przywlekła epidemię do Wuhan. USA muszą być transparentne! Niech pokażą próbki! Należy się nam wyjaśnienie ze strony Stanów Zjednoczonych - grzmiał rzecznik MSZ. Film Webba z wielką starannością rozpowszechniały chińskie strony internetowe, w tym strona Komunistycznej Partii Chin.