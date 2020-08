Kolarstwo. Adam Yates kolarzem grupy Ineos Grenadiers

Brytyjczyk Adam Yates, który był najlepszym młodym kolarzem Tour de France 2016, od nowego sezonu będzie jeździł w pełnej gwiazd ekipie Ineos Grenadiers. Jej zawodnikami są także Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś.

"Jestem zachwycony, że Adam wreszcie do nas dołączy. Wydaje się, że moment jest na to idealny. On wkracza w najlepszy okres swojej kariery, a my w nową erę" - powiedział szef ekipy Dave Brailsford.

28-letni Yates obecnie jest zawodnikiem Mitchelton-Scott. Ineos po tym sezonie opuszcza natomiast Brytyjczyk Chris Froome, który cztery razy wygrał Tour de France.

Od 2012 roku tylko raz zdarzyło się, aby TdF, czyli najważniejszego wyścigu w kolarskim kalendarzu, nie wygrał zawodnik ekipy Ineos, która wcześniej funkcjonowała pod nazwą Sky.

Liderami brytyjskiej drużyny na rozpoczynającą się 29 sierpnia tegoroczną edycję będą 23-letni Kolumbijczyk Egan Bernal, który był najlepszy przed rokiem, oraz cztery lata starszy triumfator Giro d'Italia 2019 Richard Carapaz z Ekwadoru. W składzie jest także Kwiatkowski.

