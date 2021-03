Włoska policja dokonała 25 przeszukań u członków kolarskiej ekipy Vini Zabu. To efekt pozytywnego wyniku testu dopingowego u jednego z zawodników zespołu, o którym poinformowano we wtorek.

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) przekazała, że w próbce pobranej w lutym od Matteo De Bonisa wykryto EPO. Ponieważ to drugi przypadek stwierdzony w zespole w ciągu 12 miesięcy, może on zostać tymczasowo zawieszony na okres od 15 do 45 dni. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Jak donosi "Corriere dello Sport", włoskie organy ścigania dokonały przeszukań m.in. u szefa grupy, jej dyrektora sportowego oraz niemal wszystkich zawodników. Według mediów zachodzi podejrzenie, że kluczowe postaci zespołu mogły mieć związek z dopingową wpadką.



Przyłapanemu kolarzowi przysługuje prawo zbadania próbki "B". W oświadczeniu opublikowanym przez grupę czytamy, że został on wezwany do siedziby zespołu celem złożenia wyjaśnień.



