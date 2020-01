Kolarski World Tour. Start w spustoszonej pożarem Australii

​We wtorek w miejscowości Tanunda koło Adelajdy rozpocznie się sześcioetapowy wyścig kolarski Tour Down Under, otwierający cykl World Tour. Mimo że tę część Australii spustoszyły wielkie pożary, sama impreza nie była zagrożona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Michał Paluta: Obowiązuje nas czysta micha. Wideo INTERIA.TV

Większość grup zawodowych od dłuższego czasu trenuje na antypodach, w tym także ekipa CCC. W niedzielę "Pomarańczowi" sprawdzili formę w kryterium w Adelajdzie, podczas którego w ucieczce pokazał się Czech Josef Cerny. Uliczne ściganie wygrał Australijczyk Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Reklama

Liderem CCC na Tour Down Under miał być Nowozelandczyk Patrick Bevin, który w ubiegłorocznej edycji wygrał etap i przez cztery dni prowadził w klasyfikacji generalnej. Po jednym z treningów trafił jednak do szpitala w Adelajdzie.

- Odnotowano u niego pewne nieprawidłowości w biciu serca podczas treningu. Zawodnik nie miał wcześniej problemów z sercem, jednak elektrokardiogram wykrył jednorazowy przypadek arytmii nadkomorowej. Jest to stan, który nie zagraża życiu i bywa dość powszechny, ale wymaga natychmiastowego leczenia w celu regulacji rytmu pracy serca - wyjaśnił dr Max Testa, cytowany na stronie internetowej polskiej grupy.

W Australii drużyna CCC rozpocznie drugi sezon w elicie. Poprzedni zamknęła z dorobkiem sześciu zwycięstw, z których połowę odniósł mistrz olimpijski z Rio de Janeiro Belg Greg Van Avermaet. Nowy sezon powinien przynieść "Pomarańczowym" więcej sukcesów. Grupę wzmocnili m.in. Rosjanin Ilnur Zakarin oraz Włoch Matteo Trentin, srebrny medalista ubiegłorocznych mistrzostw świata w Yorkshire w wyścigu ze startu wspólnego.

Kontrakty z CCC podpisało łącznie 28 kolarzy, w tym pięciu Polaków: Kamil Gradek, Kamil Małecki, Michał Paluta, Szymon Sajnok i Łukasz Wiśniowski. W elicie zadebiutują Małecki i Paluta, którzy w grupie z Polkowic zastąpili Pawła Bernasa (przeszedł do ekipy Mazowsze-Serce Polski) i Łukasza Owsiana (francuska Arkea-Samsic).

W sumie w cyklu World Tour będzie się ścigać 11 polskich kolarzy (wśród 513 zgłoszonych kolarzy). W swoich grupach pozostali: Rafał Majka, Maciej Bodnar i Paweł Poljański (wszyscy Bora-Hansgrohe), Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś (obaj Ineos) oraz Tomasz Marczyński (Lotto Soudal).

Liczba drużyn elity wzrosła do 19. Licencję otrzymała po raz pierwszy izraelska ekipa Israel Start-Up Nation, co umożliwi jej m.in. debiut w Tour de France.

Do kalendarza World Tour wpisano 36 wyścigów etapowych i klasycznych, a więc o dwa mniej niż przed rokiem. Z cyklu wypadły wyścigi Dookoła Turcji oraz Dookoła Kalifornii. Ze względu na igrzyska olimpijskie w Tokio (24 lipca - 9 sierpnia) część imprez przesunięto, w tym Tour de Pologne, który odbędzie się w dniach 5-11 lipca, o miesiąc wcześniej niż przed rokiem.

W Tour Down Under pojedzie dwóch Polaków: Sajnok i Wiśniowski. Sześcioetapowa impreza potrwa do 26 stycznia, a tydzień później w Geelong koło Melbourne odbędzie się pierwszy wyścig klasyczny cyklu World Tour - Cadel Evans Great Ocean Race.

Najlepsi polscy kolarze włączą się do rywalizacji później. Rafał Majka wystartuje na przełomie stycznia i lutego na Majorce, gdzie obecnie trenuje. Michał Kwiatkowski ma rozpocząć sezon w połowie lutego w Portugalii wyścigiem Dookoła Algarve.

Grupy World Tour

AG2R La Mondiale (Francja)

Astana Pro Team (Kazachstan)

Bahrain-McLaren (Bahrajn)

Bora-Hansgrohe (Niemcy)

CCC Team (Polska)

Cofidis, Solutions Credits (Francja)

Deceuninck-Quick Step (Belgia)

EF Pro Cycling (USA)

Groupama-FDJ (Francja)

Israel Start-Up Nation (Izrael)

Lotto Soudal (Belgia)

Mitchelton-Scott (Australia)

Movistar Team (Hiszpania)

NTT Pro Cycling (RPA)

Team Ineos (Wielka Brytania)

Team Jumbo-Visma (Holandia)

Team Sunweb (Niemcy)

Trek-Segafredo (USA)

UAE Team Emirates (Zjednoczone Emiraty Arabskie)