Kolarski klasyk w Hamburgu odwołany z powodu koronawirusa

Przełożony z 16 sierpnia na 3 października kolarski klasyk w Hamburgu został odwołany z powodu obaw przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformowali w poniedziałek organizatorzy. W ten sposób tegoroczny cykl World Tour zmniejszył się do 26 wyścigów.

"Gdy przekładaliśmy EuroEyes Cyclassics Hamburg z 16 sierpnia na 3 października, byliśmy pełni nadziei, że będziemy w stanie go przeprowadzić. Niestety, ze względu na pandemię Covid-19 i po rozmowach z władzami miasta Hamburga z przykrością informujemy, że tegoroczny wyścig nie odbędzie i że powrócimy 22 sierpnia 2021 roku" - ogłoszono w komunikacie.

Klasyk w Hamburgu miał być jedyną niemiecką imprezą World Tour, po odwołaniu planowanego na 1 maja Eschborn Frankfurt.

Już po ogłoszeniu nowego kalendarza odwołane zostały wyścigi elity - Prudential RideLondon (16 sierpnia) i Dwars Door Vlaanderen (14 października).

Przed wybuchem pandemii rozegrano pięć wyścigów cyklu: Tour Down Under, Great Ocean Road Race, UAE Tour, Omloop Het Nieuwsblad oraz Paryż-Nicea. Dwa z nich - w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i we Francji - trzeba było skrócić.

Cykl World Tour wraca po trwającej cztery i pół miesiąca przerwie włoskim klasykiem Strade Bianche 1 sierpnia, a pierwszym wyścigiem etapowym będzie Tour de Pologne (5-9 sierpnia).

Z wyścigów niższej kategorii rozegrano już Dookoła Mazowsza (15-18 lipca) oraz Puchar MON (19 lipca). 23 lipca ma się rozpocząć kolejny - Sibiu Tour w Rumunii.

Najważniejsze daty drugiej części sezonu kolarskiego 2020:

1.08 Strade Bianche

5-9.08 Tour de Pologne

8.08 Mediolan-San Remo

8.08 Memoriał Henryka Łasaka

12-16.08 Criterium du Dauphine

12-16.08 Wyścig Bitwy Warszawskiej 1920 roku

15.08 Il Lombardia

20-23.08 mistrzostwa krajowe

24-28.08 mistrzostwa Europy (Plouay)

25.08 Bretagne Classic - Ouest-France

29.08-20.09 Tour de France

3-6.09 Albertina Bałtyk-Karkonosze Tour

7-13.09 Tirreno-Adriatico

9-12.09 Wyścig Solidarności i Olimpijczyków

11.09 Grand Prix Quebecu

13.09 Grand Prix Montrealu

13.09 Wyścig Wyszehradzki - Grand Prix Polski

18-20.09 Małopolski Wyścig Górski

20-27.09 mistrzostwa świata (Aigle-Martigny)

29.09-3.10 BinckBank Tour

30.09 Strzała Walońska

3-25.10 Giro d'Italia

4.10 Liege-Bastogne-Liege

10.10 Amstel Gold Race

11.10 Gandawa-Wevelgem

18.10 Dookoła Flandrii

20.10-8.11 Vuelta a Espana

21.10 Driedaagse Brugge-De Panne

25.10 Paryż-Roubaix

5-10.11 Tour of Guangxi

