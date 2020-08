Australijczyk Michael Matthews (Sunweb) zwyciężył w kolarskim wyścigu Bretagne Classic o długości 247,8 km ze startem i metą w Plouay. Drugie miejsce zajął Słoweniec Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), a trzecie Francuz Florian Senechal (Deceuninck-Quick Step).

Wideo Lang o kraksie Groenewegena z Jakobsenem: To my organizatorzy możemy mieć pretensje do kolarza, że zachował się nie fair. Wideo

Polacy nie startowali, natomiast najlepszy w ekipie CCC był Belg Gijs van Hoecke, który ukończył rywalizację na 61. pozycji.

Bretagne Classic to ostatnia impreza kategorii World Tour przed rozpoczynającym się w sobotę Tour de France.