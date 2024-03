Zaledwie dzień po zakończeniu walki o medale nad Loarą rozpocznie się z kolei rywalizacja w Tour de Pologne. Z uwagi na nagromadzenie wydarzeń póki co obsada wyścigu jest wielką zagadką. Takową powoli przestaje już być jednak trasa zmagań. We wtorek ogłoszono, że gospodarzem startu będzie Wrocław. Ostatni raz na mapie zmagań znalazł sie... w 2005 roku. Była to pierwsza edycja imprezy Czesława Langa po włączeniu do cyklu Pro Tour. Odcinek Wrocław - Szklarska Poręba wygrał wtedy Fabian Wegmann, a dziewiąty był Marek Rutkiewicz.

