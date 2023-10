Od niedawna 29-latka aktywnie prezentuje się również w wyścigach gravelowych, odbywających się w głównej mierze na wymagającej, szutrowej nawierzchni. Robi to ze znakomitym skutkiem. Niespełna tydzień temu, we Włoszech wywalczyła złoty medal mistrzostw świata . W pokonanym polu pozostawiła między innymi reprezentantkę gospodarzy, Silvię Persico czy Holenderkę, Demi Vollering , która w 2023 roku zdominowała rywalizacj na szosie.

Katarzyna Niewiadoma znokautowała rywalki

Jako mistrzyni świata, Niewiadoma zyskała przywilej startów w specjalnej, tęczowej koszulce. Oficjalnie zaprezentowała ją w piątkowy wieczór, niespełna 24 godziny przed premierowym występem w nowej roli. Polka wyruszyła do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w Big Sugar. Zmagania w Arkansas liczyły dokładnie 100 mil (160,9 km), a udział w nich zapowiedziały gwiazdy gravelowej sceny, by wymienić tu chociażby Lauren de Crescenzo, zwyciężczynię ubiegłorocznej edycji owianego legendą wyścigu Dirty Kanza, uznawanego za jedną z najważniejszych tego typu imprez.