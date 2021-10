Polka z Ochotnicy Górnej dostarczyła kibicom wiele radości przed tygodniem, sięgając w Leuven po brązowy medal mistrzostw świata w wyścigu ze startu wspólnego. Dla 27-latki był to pierwszy krążek czempionatu w karierze, a dla naszej drużyny narodowej - jedyny podczas całej imprezy.

Niewiadoma zakończyła sezon

Kolejnym, wielkim wyzwaniem miał być dla Niewiadomej udział w Paryż-Roubaix. Kobiety na brukach północnej Francji ścigały sie po raz pierwszy w historii, lecz nasza reprezentantka nie miała możliwości, by na dobre poczuć smak takiej rywalizacji. Już po 30 kilometrach (z niemal 120) zaliczyła upadek i musiała się wycofać.



Jak przekazała, została przewieziona do szpitala, a badania nie wykazały na szczęście poważnych obrażeń. Mimo to zdecydowała, że sezon 2021 dobiegł dla niej końca. - Dziękuję za wsparcie i nadesłane wiadomości - napisała.



Paryż-Roubaix wygrała Brytyjka, Elisabeth Deignan (Trek-Segafredo), po solowym, ponad 80-kilometrowym ataku. Jedyna Polka, która ukończyła zmagania - Marta Lach (Ceratizit-WNT) była 36.



