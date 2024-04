Katarzyna Niewiadoma wygrała Strzałę Walońską! Totalna dominacja, w końcu dopięła swego

Katarzyna Niewiadoma wygrała Strzałę Walońską - wyścig jednodniowy, zaliczany do cyklu World Tour. Polka podczas piekielnie wymagającej wspinaczki na metę okazała się zdecydowanie najmocniejsza i odniosła jeden z największych sukcesów w zawodowej karierze. To jej pierwsze zwycięstwo w wyścigu szosowym od ponad czterech lat. Jest przy tym akutalną mistrzynią świata w kolarstwie gravelowym. Co za forma przed igrzyskami w Paryżu!