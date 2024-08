Katarzyna Niewiadoma w ostatnich dniach dostarczyła kibicom ogromną dawkę emocji. Kolarka przeszła bowiem do historii jako pierwsza Polka, która wygrała kobiecy Tour de France . Taki wyczyn nie udał się do tej pory także żadnemu z panów reprezentujących nasz kraj. I choć do mety nasza reprezentantka dotarła jako czwarta, ostatecznie jednak okazało się, że od rywalki w klasyfikacji generalnej lepsza była... o cztery sekundy. Kiedy tylko zdała sobie z tego sprawę, 29-latka zalała się łzami.

Reklama