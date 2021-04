Katarzyna Niewiadoma przedłużyła kontrakt do końca sezonu 2024 z ekipą Canyon-SRAM - poinformowała w piątek niemiecka grupa kolarska. 26-letnia Polka jej barw broni od 2018 roku.

"Wszyscy w zespole rozumieją mnie i czuję się tu dobrze. Mogę być w stu procentach sobą i to dla mnie bardzo ważne. Rozmawiałam z innymi zespołami, ale gdy to zrobiłam, zdałam sobie sprawę, że Canyon-SRAM to zespół dla mnie. Wszyscy tutaj nieustannie wspierają mnie w osiąganiu celów i wiem, że razem możemy mierzyć wysoko" - powiedziała Niewiadoma w opublikowanym przez ekipę komunikacie.

Polka przyznała również, że szybkie podpisanie kontraktu daje jej dużo spokoju w kontekście przygotowań do igrzysk w Tokio

"Kasia jest ważna dla zespołu, ponieważ jest wyjątkową, wciąż rozwijającą się zawodniczką o wyścigowych predyspozycjach, którymi niewielu jest obdarzonych. Ciężko pracuje, aby osiągnąć swoje cele i cieszymy się, że będziemy kontynuowali współpracę" - podkreślił Ronny Lauke, dyrektor sportowy Canyon-SRAM.

W światowym rankingu Niewiadoma zajmuje obecnie dziewiąte miejsce. Jej najlepszym wynikiem w tym sezonie jest druga pozycja w klasyku Dwars Door Vlaanderen. Wyprzedziła ją tylko utytułowana Holenderka Annemiek van Vleuten.