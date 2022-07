Katarzyna Niewiadoma o krok od podium Tour de France! Popisowa jazda Polki

Eksperci spierają się co do tego, czy tegoroczna edycja kobiecej, "Wielkiej Pętli" jest pierwszą w historii, czy może za jej poprzedników uznawać należy istniejące przed laty imprezy. W ostatnich sezonach namiastką rywalizacji był jednodniowy La Course, ale kobiece środowisko opowiadało się za tym, by dać paniom szanse walki w etapowym wyścigu. Tak stało się w tym roku, a ośmiodniowa rywalizacja już teraz zbiera świetne noty, przede wszystkim z uwagi na widowiskowość, jaką charakteryzuje się kobiece ściganie.

Katarzyna Niewiadoma na podium "generalki" kobiecego Tour de France

Co niezwykle cieszy, jedną z głównych ról odgrywa Katarzyna Niewiadoma. Polka z Ochotnicy Górnej od pierwszych etapów jedzie bardzo aktywnie i plasuje się w czubie klasyfikacji generalnej. Prawdziwą "próbą sił" był dla niej sobotni, bardzo wymagający odcinek z Sélestat do Le Markstein.

Polka poradziła sobie jednak z wyzwaniem kapitalnie. Finiszowała na piątej pozycji, a w klasyfikacji generalnej jest trzecia. Na dzień przed końcem zmagań stoi przed gigantyczną szansą, by ukończyć je na podium. Tym bardziej, że jej przewaga nad kolejną rywalką jest spora.

Liderką zmagań została Annemiek Van Vleuten (Movistar), która kolejny już raz w karierze dała wielki popis umiejętności, zostawiając rywalki daleko w tyle. Na mecie zameldowała się prawie trzy i pół minuty przed drugą Demi Vollering (SD-Worx), która wskoczyła także na drugą pozycję w "generalce". Niewiadoma do triumfatorki straciła pięć minut i 18 sekund.