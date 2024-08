Igrzyska olimpijskie w Paryżu okazały się dla Katarzyny Niewiadomej rozczarowaniem. Nasza kolarka celowała w medal, a ostatecznie uplasowała się na ósmej pozycji. Do Tour de France przystępowała zatem z chęcią powetowania sobie rozczarowującego występu i powetowała go sobie w najlepszy możliwy sposób. Polka wygrała Polka wygrała kobiecy Tour de France , broniąc pozycji liderki do samego ostatnich metrów, czym pobiła rekord w historii "Wielkiej Pętli".

Katarzyna Niewiadoma pobiła rekord TdF. Żadna kobieta, ani mężczyzna wcześniej nie wygrał w ten sposób

- To był rollercoaster. Miałam bardzo zły moment na przedostatnim podjeździe, na zjeździe z niego zdołałam dojść do siebie - mówiła "na gorąco" przed kamerą Eurosportu. Naszą zawodniczkę ten wyścig kosztował ogromny wysiłek, o czym sama opowiedziała w "Faktach po Faktach" .

Absurdalne zarzuty pod adresem Niewiadomej

Zdaniem części fanów Polka skorzystała na pechu Demi Vollering. "Wygrała przez jej incydent. Szczęściara" - można przeczytać w komentarzach na oficjalnym, instagramowym profilu wyścigu. Chodzi o końcówkę piątego etapu, kiedy dotychczasowa liderka, Vollering leżała w kraksie, przez co straciła do Polki ponad minutę. Po wygranej Niewiadomej wywołało to dyskusję "co by było, gdyby". Tyle że tą teorię burzą wyniki piątego etapu. Wygrała go bowiem koleżanka z ekipy Vollering, Kata Blanka Vas, wyprzedzając Niewiadomą. I tu rodzi się pytanie, dlaczego ona nie zaczekała na swoją liderkę?