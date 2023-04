Karpacki Wyścig Kurierów zbliża się wielkimi krokami

Szacunek dla tradycji, bliskość kibiców i wykorzystanie energii pasjonatów kolarstwa w nowych i starych miejscach etapowych. To hasła przewodzące 40 edycji "Kurierów". Na trasie są trzy kraje, pięć etapów, 11 lotnych i aż 21 górskich premii na karpackich szosach.

1 maja zawodnicy wystartują w Starej Lubowli na Słowacji (138,4). Dwa ostatnie etapy zostaną rozegrane w Polsce. 2 maja kolarze pojadą z Zapory Niedzica do Podegrodzia (142,1 km). To będzie etap z sześcioma górskimi premiami i trzema premiami lotnymi. Wreszcie 3 maja zawodnicy będą rywalizować na 136 km trasie z Iwonicza Zdroju aż do mety w Rymanowie Zdroju.