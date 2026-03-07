Kapitalny finisz i wielka kraksa na trasie. Katarzyna Niewiadoma znów na podium

Dopiero co Katarzyna Niewiadoma cieszyła się pod koniec lutego z drugiego miejca na trasie Omloop Nieuwsblad, a w sobotę znów świętowała wielki sukces. Nie przeszkodziły jej w tym nawet pechowe wydarzenia, do jakich doszło w trakcie wyścigu.

Katarzyna Niewiadoma druga w legendarnym wyścigu Strade Bianche

Tym razem Polka walczyła o jak najwyższą pozycję w legendarnym już Strade Bianche i od samego początku rywalizacji utrzymywała się w ścisłej czołówce. A emocji nie brakowało. Na jednym z początkowych odcinków brała udział w kraksie, przez którą na jej biodrze doszło do wyraźnego obtarcia. Na szczęście nie wpłynęło to na jej końcową pozycję - szybko wróciła na czoło.

Gdy do mety pozostało około 40 kilometrów na trasie zatrzymała się Demi Vollering - jedna z największych faworytek. Było to pokłosiem defektu i odebrało jej szansę na zwycięstwo. A na tym nie koniec. Spora grupa zawodniczek została na trasie zmylona przez motocykl. W efekcie grupa pościgowa, w skłąd któej wchodziła Vollering pomyliła drogę i straciła na dobre szansę na dogonienie czołówki.

NA 10 kilometrów przed metą od reszty odłączyła się Elisa Longo, a w ślad za nią podążyła Katarzyna Niewiadoma. Zostały one dogonione, a w grupie walczącej o zwycięstwo znalazło się dziewięć zawodniczek. Jasne stało się, że wiele będzie zależało od finiszu. I na ulicach Sieny Polka pokazała moc.

Niewiadoma i Longo postanowiły jako pierwsze zaatakować na słynnym podjeździe, a zaraz za plecami miały Chabbey i Franziskę Koch. Z wymagającą końcówką najlepiej poradziła sobie Chabbey i to ona sięgnęła po triumf. Tuż za nią na metę wpadła Katarzyna Niewiadoma.

Dla Polki to już piąte podium w legendarnym włoskim klasyku. Trzykrotnie była druga w latach 2016-2018, a w 2019 roku była trzecia. Na 12. pozycji dojechała do mety Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ), ze stratą 3.07 do czołowej trójki.

Katarzyna Niewiadoma na podium wyścigu Strade Bianche Luc Claessen Getty Images

Katarzyna Niewiadoma JULIEN DE ROSA / AFP AFP

Katarzyna Niewiadoma-Phinney Jules van Iperen/NurPhoto AFP

