Włodarczyk pierwsze kroki w zawodowej karierze stawiała właśnie we wspomnianej drużynie z Wrocławia. Wraz z nią czyniła systematyczny progres. Nie było zaskoczeniem, że w 2023 roku odniosła w jej barwach aż siedem zwycięstw, a podczas Tour de l'Avenir (prestiżowej etapówki dla młodych zawodniczek) otarła się o etapowy triumf, kończąc rywalizację na 11. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Wyniki młodej Polki i fakt, że wdarła się do czołowej setki rankingu UCI zostały dostrzeżone poza granicami naszego kraju. Przed startem obecnego sezonu zmieniła ona barwy na drużynę najwyższego szczebla, UAE Team ADQ. W nowych barwach zadebiutowała podczas Tour Down Under - odbywającego się w Australii wyścigu World Tour, z którym nasze panie mają bardzo dobre wspomnienia. Przed rokiem premierowy odcinek wygrała bowiem Daria Pikulik, która aktualnie rywalizuje podczas torowych mistrzostw Europy.

Dominika Włodarczyk na "piątkę"

Trzydniową rywalizację Włodarczyk rozpoczęła od 30. pozycji na pierwszym etapie. Kolejnego dnia zmagań była już 12., a dodatkowo na lotnych premiach zainkasowała sześć bonusowych sekund, co stawiało ją przed finałem na czwartym miejscu w "generalce". Zmagania wieńczył wymagający podjazd na Willunga Hill, znany z tego, że w "męskiej" edycji TDU na lata zdominował go Richie Porte. Bez wątpienia - dla naszej reprezentantki był to najpoważniejszy sprawdzian.

Nie ma tragedii, coś tam umiem jeździć na rowerze ~ komentowała w swoim stylu po pierwszym etapie zmagań w mediach społecznościowych

Zdała go na piątkę. Linię mety przecięła na piątej pozycji, tracąc do najlepszej Sary Gigante 46 sekund. To dało jej też piątą pozycję w klasyfikacji generalnej, tuż za rutynowaną Amandą Spratt (Trek-Segafredo), która Tour Down Under wygrywała trzykrotnie, a przed Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez), medalistką ostatnich mistrzostw świata. Druga z naszych reprezentantek w tym wyścigu - Kaja Rysz (Lifeplus-Wahoo) była 50. Z dobrej strony pokazała się pierwszego dnia, finiszując na 14. pozycji.

Przed Włodarczyk jeszcze jeden start w Australii. Weźmie udział (według wstępnych planów) w jednodniowym Cadel Evans Great Ocean Road Race, który odbędzie się 27 stycznia.

Dominika Włodarczyk (trzecia od lewej) wraz z koleżankami z ekipy / Tim de Waele / Staff / Getty Images