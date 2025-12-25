"Kąpiele w błocie" to tam świąteczna tradycja. Moda przenika i do Polski

Kiedy jesienią tego roku szef UCI (Międzynarodowa Unia Kolarska - przyp.red.) David Lappartient poinformował, że kolarstwo przełajowe ma zostać włączone do programu zimowych igrzysk, świat sportu podzielił się na dwa obozy. Ci oburzeni przypominali, że sporty rowerowe wystarczająco godnie reprezentowane są już na igrzyskach letnich (gdzie rywalizuje się w formule MTB, BMX, na szosie oraz torze), a sam związek przełajów z zimą jest mocno umowny. W kilku krajach po wypowiedzi Francuza strzeliły jednak szampany.

Jako pierwsi kieliszki wznieśli Belgowie i Holendrzy. Dla nich przełaj to sport narodowy i prawdziwa religia, która do pewnego stopnia opanowała nawet… święta Bożego Narodzenia. Dość powiedzieć, że podczas gdy Anglicy szturmują piłkarskie stadiony, celebrując swój "Boxing Day", w belgijskim Gavere "błotniacy" walczą w ramach Pucharu Świata. Dziesiątki tysięcy kibiców nie zostawiają przy trasie nawet centymetra wolnej przestrzeni, a zawodnicy i zawodniczki toczą bój o jeden z najbardziej prestiżowych laurów w sezonie. Bój efektowny, ale jednocześnie - potwornie ciężki i "brudny". Temperatura bowiem z ledwością przekracza zero stopni Celsjusza, a mokra, trudna trasa rozjeżdżana dziesiątkami kół szybko zmienia się w błotne bajora. Umorusanych po takiej "kąpieli" kolarzy na mecie trudno czasem rozpoznać.

Rywalizacja w Gavere cieszy się gigantycznym zainteresowaniem Luc Claessen Getty Images

"Godzina w piekle"

"Przełajowy start to godzina w piekle" - mówi nam Bartosz Mikler, czołowy zawodnik polskiego podwórka, wielokrotny medalista mistrzostw kraju. "To bardzo intensywny wysiłek, na wielu płaszczyznach. Podstawą jest perfekcyjna kondycja, ale potrzebne są też doskonała technika i dynamika. Kiedy jeden z tych elementów zawodzi, całość zaczyna się sypać" - opisuje.

Przełajowy start to godzina w piekle

Kolarstwo przełajowe bardzo duży rozgłos zyskało zwłaszcza w ostatnich latach. "Napędza" je bowiem rywalizacja największych gwiazd szosowego peletonu. Od czasów juniorskich walczą ze sobą Holender Mathieu van der Poel i Belg, Wout van Aert, a w ostatnich latach dołączył do nich również "ten trzeci" - Brytyjczyk Tom Pidcock. To przekłada się na zainteresowanie również w naszym kraju. Mikler zdradził, że w najmłodszych kategoriach wiekowych potrafi startować już blisko setka zawodników.

Puchar Świata w Gavere to jednak tylko wisienka na torcie, bowiem w okresie świąteczno-noworocznym odbywa się łącznie w krajach Beneluksu aż kilkanaście różnych wyścigów. Wyścigów - jak nietrudno się domyślić - opanowanych przez gospodarzy. To właśnie oni byliby największymi beneficjentami włączenia przełajów do programu IO, choć nawet sam człowiek "ze środka", Mikler ma wątpliwości co do formuły, w jakiej powinno się to odbyć.

Bartosz Mikler, od lat czołowy polski kolarz przełajowy Agnieszka Torba East News

"Oczywiście, fajnie byłoby widzieć swój sport na igrzyskach, ale trudno powiedzieć, do których tak naprawdę pasuje. Rywalizacja głównie toczy się bowiem na błotnistych lub piaszczystych trasach, a nie na lodzie czy śniegu. Tego typu zawody odbywają się bardzo rzadko (przez kilka lat w takiej formule rozgrywany był Puchar Świata we włoskim Val di Sole - przyp.red). Osobną kwestią jest też to, jak krajowe federacje popatrzą na przełaje po tym, gdy już staną się dyscypliną olimpijską. Jest zagrożenie, że zbyt mocno zaczną się wtrącać w dobrze funkcjonujące już schematy, pojawią się układy, układziki…" - ocenia.

Medalowa szansa dla Polski? "Nierealne"

Mikler jest też mocno sceptyczny w kontekście tego, czy Polska na czas "doszusuje" poziomem do szerokiej, światowej czołówki lub przynajmniej do tego, by wysłać swojego przedstawiciela na igrzyska.

"Dla mnie to nierealne. Żeby rywalizować na poziomie TOP10-20 trzeba się ścigać w mocnych wyścigach poza granicami kraju, a my praktycznie tego nie robimy. Wszystko musi zaczynać się już od juniora. U nas jest inaczej. Osobną kwestią jest to, że wielu młodych zawodników traktuje przełaje wyłącznie jako element przygotowania do sezonu na szosie lub w MTB. Prawdziwych specjalistów policzyć mogę na palcach jednej ręki" - skwitował.