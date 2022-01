Gradek ma w dorobku m.in. złoty medal mistrzostw Polski, wywalczony w 2020 roku, kiedy to w jeździe indywidualnej na czas udało mu się pobić wielkiego faworyta, Macieja Bodnara. Zawodową karierę rozpoczął w 2013 roku w barwach BDC Marcpol. Przez dwa sezony (2019, 2020) występował w polskiej ekipie World Teams, CCC Team.

Kamil Gradek w Bahrain-Victorious

Po jej upadku trafił w sezonie 2021 do Vini Zabu - włoskiej formacji drugiej dywizji. Rok ten nie był dla niego szczególnie udany - wartościowych wyników brakowało, a ekipa targana była dopingowymi skadalami, które doprowadziły do jej tymczasowego zawieszenia (Gradek nie miał z nimi nic wspólnego). W nowy rok wchodziliśmy, nie znając przyszłości 31-latka.



Ta okazuje się, bez cienia przesady, sensacyjna. Dołącza bowiem do Bahrain-Victorious. To drużyna najwyższego szczebla, World Teams, która w swoich szeregach ma takich tuzów jak Mikel Landa, Matej Mohorić czy Wout Poels. Od sezonu 2022 jej dyrektorem sportowym jest Michał Gołaś, a do drużyny dołączył też inny nasz rodak - młody Filip Maciejuk.



TC