Katarzyna Niewiadoma z pewnością przyczyniła się do popularyzacji kolarstwa kobiecego w naszym kraju. Polka z roku na rok odnosi na arenach międzynarodowych coraz większe sukcesy, a najbardziej imponującym z nich jest bez wątpienia zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Tour de France w tym roku. 30-latka mogła już wkrótce dopisać do swojego CV kolejne ważne osiągnięcie, a mianowicie obronę tytułu mistrzyni świata w kolarstwie gravelowym. Podjęła ona jednak dość niespodziewaną decyzję o... wycofaniu się z tegorocznej edycji tej prestiżowej imprezy.

Robert Radosz: Wyścig, jak to Tour de Pologne, był bardzo emocjonujący. WIDEO

Robert Radosz: Wyścig, jak to Tour de Pologne, był bardzo emocjonujący. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Katarzyna Niewiadoma wycofała się z mistrzostw świata. "Chcę skupić się na wypoczynku"

W dniach w 5-6 października odbędą się mistrzostwa świata w kolarstwa gravelowym, a więc połączeniu kolarstwa szosowego i górskiego. W ubiegłym roku Katarzyna Niewiadoma zdeklasowała rywalki i wróciła do ojczyzny z mistrzowskim tytułem. W tym roku jednak nie weźmie udziału w imprezie. Swoją decyzję sportsmenka wytłumaczyła w komunikacie prasowym, który pojawił się na kontach społecznościowych jej zespołu Canyon/SRAM Racing. Jak się okazuje, triumfatorka kobiecego Tour de France na tym etapie sezonie zaczęła odczuwać zmęczenie i wie, że nie byłaby w stanie dać z siebie wszystkiego w walce o kolejne mistrzostwo świata.

"Po tak intensywnym roku, albo powiedzmy lecie, pełnym emocji, wzlotów i upadków, postanowiłam zakończyć sezon 2024 rezygnując z obrony mojego tęczowego trykotu. Chcę skupić się na wypoczynku, czasie spędzonym z moimi bliskimi i świętowaniu wszystkiego, co wydarzyło się w tym roku! Życzę by wszyscy uczestnicy Mistrzostw Świata mieli na trasie dużo szczęścia i dziękuję za ogromne wsparcie, jakie od was wszystkich otrzymuję!" - przekazała.