Zmiana lidera w Giro d'Italia. Nowym został Włoch Alessandro de Marchi z grupy Israel-Start Up Nation, który przejął różową koszulkę z rąk rodaka Filippa Ganny (Ineos Grenadiers). Zwycięzcą czwartego etapu został Joseph Lloyd Dombrowski (UAE).

Wtorkowy etap znowu należał do uciekinierów. Z przodu mieliśmy 25-osobową czołówkę, a długo na przedzie jechała dwójka - Estończyk Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) i Duńczyk Christopher Juul-Jensen (BikeExchange).

Dwójka kolarzy nie dała jednak rady na ostatnim podjeździe. Dogonili ich inni uciekinierzy, a na atak zdecydował się Dombrowski. Amerykanin samotnie dojechał do mety w Sestoli o 13 sekund wyprzedzając de Marchiego. Włoch został nowym liderem. Dla Dombrowskiego, który traci do de Marchiego 13 sekund, to była pierwsza wygrana w wielkim tourze.



Taaramäe i Juul-Jensen skończyli na dziewiątym i 10. miejscu z ponad półtoraminutową stratą do zwycięzcy.

Trzy górskie premie i deszcz

Czwarty etap Giro d 'Italia o długości 187 kilometrów prowadził z Piacenzy do Sestoli. Na trasie mieliśmy trzy górskie premie, dwie trzeciej kategorii i jedna drugiej, która kończyła się 2,5 kilometra przed metą. Ponadto padał deszcz, który z pewnością utrudniał jazdę kolarzom.



Na ostatnim podjeździe trwała też walka liderów w peletonie. Atakowali Kolumbijczyk Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Hiszpan Mikel Landa (Bahrain Victorious), Rosjanin Aleksandr Własow (Astana-Premier Tech), Włoch Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) i Brytyjczyk Hugh Carthy (EF Education-Nippo), którzy zyskali 11 sekund przewagi nad Brytyjczykiem Simonem Yatesem (Bike Exchange), Francuzem Romainem Bardetem (DSM) i Belgiem Remkiem Evenepeolem (Deceuninck-QuickStep).



Jeszcze więcej stracili WłochVincenzo Nibali (Trek-Segfredo) - 34 sekundy, Nowozelandczyk George Bennett (Jumbo-Visma), a {Portugalczyk João Almeida (Deceuninck-QuickStep) najwięcej, bo ponad pięć minut.

