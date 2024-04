Jest wielką gwiazdą, widzą w nim zawodnika, który zmieni historię

"On ma wszystko: dobrze radzi sobie na długich i krótkich podjazdach, w jeździe na czas i na zjazdach, nawet przy złej pogodzie. Myślę, że jeśli nie zachoruje, uniknie wypadku i problemów technicznych, to bardzo trudno będzie go pokonać" - powiedział Contador, który karierę zawodową zakończył w 2017 roku, a w sobotę weźmie udział w wyścigu amatorów na Majorce.