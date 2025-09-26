Związany z rozwojową ekipą Bahrain-Victorious Jackowiak był naturalnym liderem naszej juniorskiej, czterosobowej kadry. Profil upstrzonej podjazdami, 119-kilometrowej trasy odpowiadał mu idealnie. Tuż przed startem, w rozmowie z organizatorami sam o tym mówił, dając sygnał, że to może być dla Polski wielki dzień.

Nieco w kontrze do tego, co zazwyczaj oglądamy w kolarskich zmaganiach, po starcie zabrakło licznej ucieczki, "ustawiającej" rywalizację w pierwszej jej części. Odjeżdżać próbowali m.in. reprezentanci Stanów Zjednoczonych i Bułgarii, ale ani przez moment ich przewaga nad peletonem nie wynosiła więcej, niż minutę. Mimo to wysokie tempo sprawiało, że główna grupa stopniowo się kurczyła.

Najważniejsze rozstrzygnięcia zapaść miały dopiero w samej końcówce. 36 kilometrów przed finiszem na atak zdecydował się Brytyjczyk, Harry Hudson. Jego szarża zmieniła się w jedną, długą jazdę indywidualną na czas, bowiem nie znalazł towarzysza i samotnie gnał do mety. Za jego plecami najmocniejsze z nacji - Hiszpanie, Włosi i Niemcy - nie były w stanie zorganizować odpowiednio mocnej pogoni.

Kluczowa ostatnia wspinaczka

Tuż przed ostatnim podjazdem dnia - liczącą niecałe 2 kilometry, brukowaną wspinaczką na Kimihururę Hudson miał około 15 sekund zapasu nad ścigającym go Francuzem, Johanem Blanc i mniej więcej 25 nad resztkami peletonu. W nim był Jackowiak, który na ponad 10-procentowej ścianie rzucił się w pogoń. Zdołał dopędzić reprezentanta "Trójkolorowych", ale napędzany adrenaliną, liderujący Brytyjczyk był poza zasięgiem.

Losy srebrnego i brązowego medalu ważyły się do ostatnich metrów. W wyczerpującym sprincie skuteczniejszy okazał się Blanc. Jackowiak finiszował jako trzeci, co i tak ocenić trzeba jako gigantyczny sukces. Nasz junior zdobył dla Polski pierwszy medal tegorocznego czempionatu.

Jeszcze w piątek o krążki rywalizować będą Orlicy. W sobotę w akcji zobaczymy juniorki i Elitę kobiet, zaś w niedzielę mistrzostwa zwieńczą zmagania Elity mężczyzn.

