Jest pierwszy medal MŚ dla Polski. Popisowa jazda, Jan Jackowiak wystrzelił jak z procy
Jan Jackowiak wywalczył w Rwandzie brązowy medal mistrzostw świata juniorów w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. 17-letni Polak, uchodzący za gigantyczny talent wyszarpał go fenomenalną postawą na finałowym podjeździe. To pierwszy, lecz miejmy nadzieję - nie ostatni krążek wywalczony przez naszą kadrę w Kigali.
Związany z rozwojową ekipą Bahrain-Victorious Jackowiak był naturalnym liderem naszej juniorskiej, czterosobowej kadry. Profil upstrzonej podjazdami, 119-kilometrowej trasy odpowiadał mu idealnie. Tuż przed startem, w rozmowie z organizatorami sam o tym mówił, dając sygnał, że to może być dla Polski wielki dzień.
Nieco w kontrze do tego, co zazwyczaj oglądamy w kolarskich zmaganiach, po starcie zabrakło licznej ucieczki, "ustawiającej" rywalizację w pierwszej jej części. Odjeżdżać próbowali m.in. reprezentanci Stanów Zjednoczonych i Bułgarii, ale ani przez moment ich przewaga nad peletonem nie wynosiła więcej, niż minutę. Mimo to wysokie tempo sprawiało, że główna grupa stopniowo się kurczyła.
Najważniejsze rozstrzygnięcia zapaść miały dopiero w samej końcówce. 36 kilometrów przed finiszem na atak zdecydował się Brytyjczyk, Harry Hudson. Jego szarża zmieniła się w jedną, długą jazdę indywidualną na czas, bowiem nie znalazł towarzysza i samotnie gnał do mety. Za jego plecami najmocniejsze z nacji - Hiszpanie, Włosi i Niemcy - nie były w stanie zorganizować odpowiednio mocnej pogoni.
Kluczowa ostatnia wspinaczka
Tuż przed ostatnim podjazdem dnia - liczącą niecałe 2 kilometry, brukowaną wspinaczką na Kimihururę Hudson miał około 15 sekund zapasu nad ścigającym go Francuzem, Johanem Blanc i mniej więcej 25 nad resztkami peletonu. W nim był Jackowiak, który na ponad 10-procentowej ścianie rzucił się w pogoń. Zdołał dopędzić reprezentanta "Trójkolorowych", ale napędzany adrenaliną, liderujący Brytyjczyk był poza zasięgiem.
Losy srebrnego i brązowego medalu ważyły się do ostatnich metrów. W wyczerpującym sprincie skuteczniejszy okazał się Blanc. Jackowiak finiszował jako trzeci, co i tak ocenić trzeba jako gigantyczny sukces. Nasz junior zdobył dla Polski pierwszy medal tegorocznego czempionatu.
Jeszcze w piątek o krążki rywalizować będą Orlicy. W sobotę w akcji zobaczymy juniorki i Elitę kobiet, zaś w niedzielę mistrzostwa zwieńczą zmagania Elity mężczyzn.