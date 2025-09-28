Izrael wykluczony, protesty przyniosły skutek. Sytuacja bez precedensu

Obecność przedstawicieli Izraela w świecie sportu budzi w ostatnim czasie coraz większe kontrowersje. Jest to oczywiście związane z działaniami zbrojnymi armii tego kraju w Strefie Gazy, czego skutkiem jest tragedia tysięcy bezbronnych cywili.

Najbardziej widoczne jest to w świecie piłki nożnej, a duży wpływ na to mieli polscy kibice. Sympatycy Rakowa Częstochowa podczas meczu eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa wywiesili transparent wprost mówiący o działaniach Izraela względem Palestyny. Odpowiedź kibiców izraelskiego klubu była oburzająca - w trakcie rewanżowego spotkania w węgierskim Debreczynie na trybunach pojawił się skandaliczny transparent przypisujący narodowi polskiemu odpowiedzialność za zbrodnię Holokaustu.

Działacze Rakowa oraz polscy politycy głośno apelowali w sprawie ukarania izraelskiego klubu, lecz jak dowiedziała się Interia, UEFA wciąż zwleka w tej sprawie. W ostatnich dniach coraz głośniej podnoszony jest postulat o wykluczeniu drużyn z Izraela z rywalizacji międzynarodowej, lecz również i tutaj sytuacja nie jest zbyt dynamiczna.

Świat kolarstwa buntuje się przeciwko Izraelowi. Są pierwsze skutki protestów

Coraz głośniejszy sprzeciw wobec obecności izraelskich podmiotów zauważyć można również w świecie kolarstwa. Dało się to odczuć podczas niedawnego Vuelta a Espana, gdy rywalizacja była przerywana z powodu licznych protestów związanych z sytuacją w Palestynie. Doszło nawet do tego, że ostatni etap słynnego wyścigu został przerwany z tego powodu.

Bunt pojawił się również przy okazji nadchodzącego wyścigu Giro dell'Emilia 2025. Sprzeciw radnych miasta Bolonii które jest patronem wydarzenia, wywołał potencjalny start pochodzącego z Izraela zespołu Israel - Premier Tech. Chodziło wówczas nie tylko o okazanie sprzeciwu działaniom polityków z tego państwa, lecz również o obawę ponownych protestów, co storpedowałoby sportowe zmagania.

Naciski przyniosły skutek. Na ostatecznej liście uczestników opublikowanej przez organizatorów wyścigu nie znajdziemy drużyny Israel - Premier Tech. Stanowi to pewien precedens w kolarstwie, lecz sytuacja w dalszym ciągu jest skomplikowana.

Prezydent UCI David Lappartient cytowany przez portal "naszosie.pl" jasno stwierdził, że nie wycofa izraelskiego zespołu z rywalizacji. Argumentował to głównie dbałością o wartości olimpijskie oraz obawą o stworzenie "niebezpiecznego precedensu". - Jeśli dziś wykluczycie zespół z powodów politycznych, jutro będziecie musieli to zrobić z innym. I tak nie będzie końca - stwierdził Lappartient.

