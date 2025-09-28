Partner merytoryczny: Eleven Sports

Izrael wykluczony, protesty przyniosły skutek. Sytuacja bez precedensu

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Niepokój związany z obecnością izraelskich drużyn w rywalizacji sportowej nie jest już domeną piłki nożnej. Ostatnie wydarzenia z Hiszpanii zmusiły do refleksji przedstawicieli kolarstwa. Są już tego pierwsze efekty. Zespół Israel - Premier Tech nie wystartuje w zbliżającym się wyścigu Giro dell'Emilia. Jest to m.in. efekt protestów radnych miasta Bolonii, które jest patronem całego wydarzenia.

Kolarze zespołu Israel – Premier Tech podczas wyścigu Vuelta a Espana
Kolarze zespołu Israel – Premier Tech podczas wyścigu Vuelta a EspanaJOSEP LAGOAFP

Obecność przedstawicieli Izraela w świecie sportu budzi w ostatnim czasie coraz większe kontrowersje. Jest to oczywiście związane z działaniami zbrojnymi armii tego kraju w Strefie Gazy, czego skutkiem jest tragedia tysięcy bezbronnych cywili.

Najbardziej widoczne jest to w świecie piłki nożnej, a duży wpływ na to mieli polscy kibice. Sympatycy Rakowa Częstochowa podczas meczu eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa wywiesili transparent wprost mówiący o działaniach Izraela względem Palestyny. Odpowiedź kibiców izraelskiego klubu była oburzająca - w trakcie rewanżowego spotkania w węgierskim Debreczynie na trybunach pojawił się skandaliczny transparent przypisujący narodowi polskiemu odpowiedzialność za zbrodnię Holokaustu.

Działacze Rakowa oraz polscy politycy głośno apelowali w sprawie ukarania izraelskiego klubu, lecz jak dowiedziała się Interia, UEFA wciąż zwleka w tej sprawie. W ostatnich dniach coraz głośniej podnoszony jest postulat o wykluczeniu drużyn z Izraela z rywalizacji międzynarodowej, lecz również i tutaj sytuacja nie jest zbyt dynamiczna.

Zobacz również:

Michał Kwiatkowski
Kolarstwo

Afera w Hiszpanii. Polski mistrz świata wkroczył do akcji, uderza we władze

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    Świat kolarstwa buntuje się przeciwko Izraelowi. Są pierwsze skutki protestów

    Coraz głośniejszy sprzeciw wobec obecności izraelskich podmiotów zauważyć można również w świecie kolarstwa. Dało się to odczuć podczas niedawnego Vuelta a Espana, gdy rywalizacja była przerywana z powodu licznych protestów związanych z sytuacją w Palestynie. Doszło nawet do tego, że ostatni etap słynnego wyścigu został przerwany z tego powodu.

    Bunt pojawił się również przy okazji nadchodzącego wyścigu Giro dell'Emilia 2025. Sprzeciw radnych miasta Bolonii które jest patronem wydarzenia, wywołał potencjalny start pochodzącego z Izraela zespołu Israel - Premier Tech. Chodziło wówczas nie tylko o okazanie sprzeciwu działaniom polityków z tego państwa, lecz również o obawę ponownych protestów, co storpedowałoby sportowe zmagania.

    Naciski przyniosły skutek. Na ostatecznej liście uczestników opublikowanej przez organizatorów wyścigu nie znajdziemy drużyny Israel - Premier Tech. Stanowi to pewien precedens w kolarstwie, lecz sytuacja w dalszym ciągu jest skomplikowana.

    Prezydent UCI David Lappartient cytowany przez portal "naszosie.pl" jasno stwierdził, że nie wycofa izraelskiego zespołu z rywalizacji. Argumentował to głównie dbałością o wartości olimpijskie oraz obawą o stworzenie "niebezpiecznego precedensu". - Jeśli dziś wykluczycie zespół z powodów politycznych, jutro będziecie musieli to zrobić z innym. I tak nie będzie końca - stwierdził Lappartient.

    Nikola Grbić: Wszyscy jesteśmy rozczarowani. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Jan Jackowiak
    Kolarstwo

    Jest pierwszy medal MŚ dla Polski. Popisowa jazda, Jan Jackowiak wystrzelił jak z procy

    Tomasz Czernich
    Tomasz Czernich
    Duży tłum kibiców ubranych głównie na czarno, zgromadzony na trybunach stadionu, wśród których wiele osób trzyma flagi Palestyny. W tle widoczne barierki i bramki oddzielające sektory.
    Kibice PAOK-u Saloniki z flagami Palestyny w trakcie meczu Ligi Europy z Maccabi Tel AwiwPhoto by KONSTANTINOS TSAKALIDIS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
    Kolarstwo
    KolarstwoAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja