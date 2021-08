Dramatyczna kraksa z udziałem Fabio Jakobsena, spowodowana przez bandycki atak Dylana Groenewegena, wstrząsnęła całym kolarskim światem. Jego walka o życie i zdrowie angażowała wszystkich na równi z próbą wyjaśnienia, dlaczego do tego doszło. Oczywiście wina Groenewegena była bezsprzeczna, ale zaczęły pojawiać się pytania o to, czy również pozostałe elementy były odpowiednio przygotowane.



Wobec organizatorów Tour de Pologne wysuwano zarzuty, że finisz w Katowicach, nazywanych "świątynią sprintu", prowadzący lekko w dół, na którym kolarze osiągali ponad 80 km/h, jest zbyt ryzykowny i nie powinien pojawiać się na wyścigu. W tym roku na trasie już go nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle jeszcze kiedyś wróci.



Dużo miejsca w mediach poświęcono również rozstawionym przy mecie barierkom, w które wpadł Jakobsen. Z jednej strony jako zabezpieczenie muszą się pojawić, z drugiej uderzenie w nie z dużym impetem jest bardzo bolesne. Dlatego w tegorocznej edycji postanowiono użyć nowych, innowacyjnych barierek sprowadzonych z Belgii. Wyprodukowane przez firmę specjalizującą się w w projektowaniu i produkcji różnorodnych systemów zabezpieczeń zamontowane zostaną na metach poszczególnych etapów Tour de Pologne, a także w newralgicznych punktach na trasie wyścigu.



Barierki wykonane są z tworzysz sztucznych i zaprojektowane w Wielkiej Brytanii. Są one specjalnie profilowane dla imprez sportowych i mają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, zarówno kolarzom, jak i stojącym za nimi widzom. Mogliśmy je zobaczyć już w Chełmie, gdzie odbywał się finisz pierwszego etapu.



To innowacyjne rozwiązanie ma sprawić, że gdyby doszło do jakiejkolwiek kraksy, kolarze będą maksymalnie zabezpieczenie. Choć oczywiści wszyscy woleliby tego nie sprawdzać.

