Ile Michał Kwiatkowski zarobił za wygrany etap? Można się zdziwić

Myliłby się ten kto by sądził, że wygrywając wyścigi kolarskie nawet te największe jak Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana można zbić fortunę. Kolarstwo to nie tenis. Za zwycięstwo w ubiegłorocznej "Wielkiej Pętli" Duńczyk Jonas Vingegaard dostał 500 tysięcy euro. Pula nagród całego wyścigu Tour de France wynosi 2,3 miliona euro. Tyle Iga Świątek dostała za triumf w tegorocznym Roland Garrosie. Dla porównania zwycięzcy Wimbledonu w singlu zostaną wynagrodzeni premią w wysokości 2,74 mln euro.

Kwiatkowski dostał 10 razy mniej niż Iga Świątek za wygraną w najmniejszym turnieju w tym roku

33-letni kolarz brytyjskiej grupy INEOS Grenadiers za zwycięstwo otrzyma 11 tysięcy euro. Porównując to dalej z Igą Świątek. To najlepsza tenisistka na świecie tylko za przejście rundy na Wimbledonie zarobiła 100 tysięcy euro, a wygrywając najmniejszy rangą turniej (WTA 500) w Stuttgarcie - 105 tys. euro plus samochód porsche.