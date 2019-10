Holenderski kolarz Bauke Mollema (Trek-Segafredo) wygrał po samotnym finiszu w Como ostatni z wielkich wyścigów klasycznych sezonu - Il Lombardia. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął 12. miejsce, tracąc do zwycięzcy 50 sekund.

Mollema wyprzedził o 16 sekund pierwszych rywali - Hiszpana Alejandro Valverde, Kolumbijczyka Egana Bernala oraz Duńczyka Jakoba Fuglsanga. Majka dojechał do mety w trzeciej małej grupce.

32-letni Holender zaatakował z czołówki na Civiglio, przedostatnim podjeździe na 243-kilometrowej trasie z Bergamo do Como. Do mety pozostało nieco ponad 20 km, a uciekający kolarz błyskawicznie zdobył półminutową przewagę, którą później powiększył do blisko minuty. Za jego plecami zabrakło zdecydowanej reakcji. Spóźnioną próbę podjął Francuz Pierre Latour, potem Słoweniec Primoz Roglic. Obaj nie zdołali doścignąć lidera, ani utrzymać się na kole grupy pościgowej, złożonej na ostatnim odcinku z Valverde, Bernala i Fuglsanga.

Mollema odniósł trzynaste zwycięstwo w karierze. I choć ma w dorobku wygrany etap Tour de France czy sukces w Clasica San Sebastian, to sobotni triumf jest na pewno najbardziej cenny.

Il Lombardia, zwany wcześniej Giro di Lombardia, to jeden z pięciu kolarskich "monumentów", najbardziej prestiżowych klasyków sezonu. Najlepszym wynikiem Polaka w tym wyścigu było trzecie miejsce Majki w 2013 roku.

Wyniki Il Lombardia, Bergamo - Como (243 km):

1. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) - 5:52.59

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 16 s

3. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos)

4. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) ten sam czas

5. Michael Woods (Kanada/Education First) 34

6. Jack Haig (Australia/Mitchelton-Scott)

7. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) ten sam czas

8. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 50

9. Pierre-Roger Latour (Francja/AG2R)

10. Rudy Molard (Francja/Groupama-FDJ)

...

12. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

71. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 12.34

Łukasz Owsian (Polska/CCC) - nieukończył