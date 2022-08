Hubert Grygowski wygrał wyścig Pucharu Narodów. Samotny rajd 18-latka

Tomasz Czernich Kolarstwo

Hubert Grygowski wygrał drugi etap i klasyfikację generalną wyścigu One Belt One Road, zaliczanego do Pucharu Narodów - najbardziej prestiżowego cyklu rywalizacji juniorskiej. 18-latek końcowy sukces zapewnił sobie brawurową szarżą.

Zdjęcie Hubert Grygowski na podium / zdjęcie dzięku uprzejmości CCC Copernicus - Akademia Michała Kwiatkowskiego / materiał zewnętrzny