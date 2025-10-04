4 października we Francji toczyła się rywalizacja kolarek szosowych w ramach mistrzostw Europy. Długo nie było widać jednej, zdecydowanej liderki, jednak na 38 kilometrów od mety na czoło wyszła Holenderka Demi Vollering. W pewnym momencie dotrzymywać jej tempa próbowały już tylko Polka Katarzyna Niewiadoma-Phinney oraz Holenderka Anna van der Breggen.

Kiedy Vollering była już wystarczająco daleko od pościgowego duetu, nasza reprezentantka mogła już walczyć "tylko" o srebrny medal. Niewiadoma-Phinney na ostatniej prostej zdecydowała się na wyprzedzenie przeciwniczki, dzięki czemu ta wjechała na metę jako druga. Wicemistrzostwo Europy stało się faktem.

Zaglądamy do holenderskich mediów po srebrnym medalu Katarzyny Niewiadomej-Phinney na mistrzostwach Europy we Francji. Tamtejsi dziennikarze skupiają się szczególnie na sukcesie rodaczki Demi Vollering, ale i brązie Anny van der Breggen. W większości raczej tylko odnotowują drugie miejsce Polki. Serwis nu.nl zaznaczył, że naszej kolarce zabrakło minuty i 18 sekund do zwyciężczyni.

Natomiast słowa van der Breggen po wyścigu odnotowano w artykule na stronie wielerflits.nl. Brązowa medalistka stwierdziła, że plan Holenderek został zrealizowany. Zaczęła też mówić o rywalizacji z Katarzyną Niewiadomą-Phinney. Przyznała, że nieco frustrowało ją to, że Polka "siedziała" jej na kole.

- To frustrujące, gdy ciągle ktoś jest na twoim kole (...) Kasia była bardzo silna, ale nie udało nam się zbliżyć (do Vollering - red.) - powiedziała van der Breggen, zaznaczając, że celowo trzymała Niewiadomą za sobą, by ta nie próbowała dogonić liderki.

Kiedy jednak Vollering była już poza zasięgiem Polki i Holenderki, van der Breggen nie próbowała nawet sprintować. Cytowana przez wielerflits.nl przyznała jednak, dlaczego postąpiła w ten sposób. Krótko mówiąc, chciała zachować się sprawiedliwie, "nie kradnąc medalu" Katarzynie Niewiadomej-Phinney.

Skoro tak długo jechałam komuś na kole, nie ukradnę jej medalu. Dla mnie brąz to miły dodatek (...)

