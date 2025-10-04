Partner merytoryczny: Eleven Sports

Holendrzy piszą o Niewiadomej-Phinney. Nagle rywalka wypaliła, "nie ukradnę jej medalu"

Katarzyna Niewiadoma-Phinney zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym. Losy pierwszego miejsc były już dawno przesądzone, jednak o drugą pozycją Polka musiała drżeć do ostatnich chwil. Po przekroczeniu mety mogła być już spokojna. Zarówno złoty, jak i brązowy medal padł łupem Holenderek. Trzecia Anna van der Breggen w jednym z wywiadów nagle wspomniała o naszej reprezentantce i rywalizacji z nią.

4 października we Francji toczyła się rywalizacja kolarek szosowych w ramach mistrzostw Europy. Długo nie było widać jednej, zdecydowanej liderki, jednak na 38 kilometrów od mety na czoło wyszła Holenderka Demi Vollering. W pewnym momencie dotrzymywać jej tempa próbowały już tylko Polka Katarzyna Niewiadoma-Phinney oraz Holenderka Anna van der Breggen.

Kiedy Vollering była już wystarczająco daleko od pościgowego duetu, nasza reprezentantka mogła już walczyć "tylko" o srebrny medal. Niewiadoma-Phinney na ostatniej prostej zdecydowała się na wyprzedzenie przeciwniczki, dzięki czemu ta wjechała na metę jako druga. Wicemistrzostwo Europy stało się faktem.

    Holendrzy piszą o Niewiadomej-Phinney. Nagle takie słowa jej bezpośredniej rywalki

    Zaglądamy do holenderskich mediów po srebrnym medalu Katarzyny Niewiadomej-Phinney na mistrzostwach Europy we Francji. Tamtejsi dziennikarze skupiają się szczególnie na sukcesie rodaczki Demi Vollering, ale i brązie Anny van der Breggen. W większości raczej tylko odnotowują drugie miejsce Polki. Serwis nu.nl zaznaczył, że naszej kolarce zabrakło minuty i 18 sekund do zwyciężczyni.

    Natomiast słowa van der Breggen po wyścigu odnotowano w artykule na stronie wielerflits.nl. Brązowa medalistka stwierdziła, że plan Holenderek został zrealizowany. Zaczęła też mówić o rywalizacji z Katarzyną Niewiadomą-Phinney. Przyznała, że nieco frustrowało ją to, że Polka "siedziała" jej na kole.

    - To frustrujące, gdy ciągle ktoś jest na twoim kole (...) Kasia była bardzo silna, ale nie udało nam się zbliżyć (do Vollering - red.) - powiedziała van der Breggen, zaznaczając, że celowo trzymała Niewiadomą za sobą, by ta nie próbowała dogonić liderki.

    Kiedy jednak Vollering była już poza zasięgiem Polki i Holenderki, van der Breggen nie próbowała nawet sprintować. Cytowana przez wielerflits.nl przyznała jednak, dlaczego postąpiła w ten sposób. Krótko mówiąc, chciała zachować się sprawiedliwie, "nie kradnąc medalu" Katarzynie Niewiadomej-Phinney.

    Skoro tak długo jechałam komuś na kole, nie ukradnę jej medalu. Dla mnie brąz to miły dodatek (...)
    mówiła Anna van der Breggen.

    Trzy kolarki w strojach narodowych stoją na podium na tle ścianki z logotypami sponsorów podczas zawodów kolarskich.
    Katarzyna Niewiadoma-Phinney wicemistrzynią Europy w kolarstwie szosowymshutterstockEast News
    Kolarz ubrany w biało-czerwony strój sportowy oraz aerodynamiczny kask jedzie na rowerze szosowym podczas wyścigu ulicznego, na drugim planie porusza się samochód z rowerami na dachu.
    Katarzyna Niewiadoma-PhinneyIMAGO/Arne MillEast News
    Kolarz w stroju narodowym Polski podczas zawodów, w aerodynamicznym kasku, siedzi na sportowym rowerze i trzyma bidon, w tle kibice i palmy oraz letnia, słoneczna aura.
    Katarzyna Niewiadoma-PhinneyIMAGO/Alex Whitehead/SWpix.comEast News

